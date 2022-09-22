Son dakika haber | Kumluca'da orman yangını
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Son dakika haber: Kumluca'da orman yangınıANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
Kumluca'da orman yangını
ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın, Beykonak Mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda büyükşehir ve orman bölge müdürlüğüne ait arazöz yönlendirildi. Ekiplerin kontrol alına alma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - 3. Sayfa