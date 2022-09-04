Antalya 3. sayfa haberleri... Antalya'da turizm bölgesi Adrasan'da orman yangını

Antalya haberler... Antalya'da turizm bölgesi Adrasan'da orman yangını 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyorANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Antalya'da turizm bölgesi Adrasan'da orman yangını

3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangın, Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam ediyor.