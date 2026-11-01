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Antalya Gazipaşa'da otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı

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Antalya Gazipaşa'da otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Ilıca Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı ve 1 kişi ağır yaralandı. Araç altında kalan 1 kişi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'nı Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit G. idaresindeki 07 BFK 071 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın altında kalan sürücü Raşit G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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