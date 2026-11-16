Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Gazipaşa'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Gazipaşa'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ş. yönetimindeki 04 ABJ 057 plakalı motosiklet ile Ali Y. yönetimindeki 10 AKS 385 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerinden yola savrulan iki sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı iki sürücü, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, Kanarya Adaları'nda göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti: 2 günde binlerce kişi geldi

22 tekne peş peşe yanaştı! 12 bin nüfuslu adaya binlerce göçmen çıktı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı17

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı27

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!