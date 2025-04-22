Antalya Elmalı'da Bandrolsüz Tütün ve Çay Operasyonu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmeye yapılan operasyonda kilolarca bandrolsüz tütünler ve çay ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir işetmeye operasyon düzenledi.

Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada, 30 bin 100 doldurulmuş makaron, 92 kilo bandrolsüz tütün, 12 kilo kaçak çay, 2 bin 410 boş makaron, 15 kilo bandrolsüz nargile tütünü ve 1 kilo 100 gram bandrolsüz puro tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA