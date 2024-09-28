Antalya'da Zincirleme Kaza: 2 Ukraynalı Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan ve gerekli önlemleri almadan duran kamyon sürücüsü, aynı istikametteki 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Hastane transfer aracındaki 2 Ukraynalı turistin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ise 'çekici' tartışması damga vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Kadir Çapar'ın kullandığı 07 BMJ 404 plakalı hurda yüklü kamyon, Sorgun-Otogar köprülü kavşağında lastiği patlayınca sürücü, kamyonun üzerinde bulunan şişe dolu çuvalları yola dizdi, ardından tamirci beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette giden Bilal Karaman'ın kullandığı 07 BKE 048 plakalı araç, kamyonu fark edip çarpmamak için durunca, arkasından gelen Furkan Şenal'ın kullandığı 07 BPY 771 plakalı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yine aynı istikamette giden Şener Turan'ın kullandığı 07 MAY 64 plakalı otomobile yandan çarptı.

2 Ukraynalı turist yaralandı

Köprülü kavşağın uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden olan kazada 07 BPY 772 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ukrayna vatandaşı Yıvyn Eldmann ve Galyna Zaslavka yaralandı. Yaralı turistler, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çekici tartışması yaşandı

Köprülü kavşak, kazanın ardından araçların kaldırılmaması nedeniyle uzun süre kapalı kalırken, aracın sahibi olan Anatolia Hastanesinin yetkilisi, araç için sigortadan çekici geleceğini belirtti. Uzun süre çekicinin gelmemesi üzerine polis, çekicinin ne zaman geleceğini, daha da gecikmesi halinde kendilerinin çekici çağıracağını söyleyince firma yetkilisi ile polis arasında tartışma yaşandı. - ANTALYA