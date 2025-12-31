Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki Ilıca-Kumköy Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Vedat D. yönetimindeki 07 AOE 263 plakalı otomobil, Kumköy yönünden kavşağa giren Mustafa Ö.'nün kullandığı 07 BPP 440 ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman K. idaresindeki 07 KB 867 ve Uğur S.'nin kullandığı 07 CHE 647 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, 07 BPP 440 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı, araçlardan birinin kavşak içerisinde kalması nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA