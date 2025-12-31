Haberler

Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki Ilıca-Kumköy Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Vedat D. yönetimindeki 07 AOE 263 plakalı otomobil, Kumköy yönünden kavşağa giren Mustafa Ö.'nün kullandığı 07 BPP 440 ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman K. idaresindeki 07 KB 867 ve Uğur S.'nin kullandığı 07 CHE 647 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, 07 BPP 440 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı, araçlardan birinin kavşak içerisinde kalması nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?