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Yürüyüş sırasında ayağı kırılan vatandaşı AFAD kurtardı

Yürüyüş sırasında ayağı kırılan vatandaşı AFAD kurtardı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yürüyüş yaparken düşüp ayağını kıran Mehmet B., AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yürüyüş sırasında ayağını kırarak ormanlık alan içerisinde mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi Kocaçay Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaçay Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye yürüyüş yapmak ve şelaleyi görmek için gelen Mehmet B. patika ve ormanlık alan içerisinde ilerlerken dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan ve hareket etmekte zorlanan Mehmet B. cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Mehmet B.'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE sevk edildi. Şahsın bulunduğu bölgeye gelen ekipler Mehmet B.'yi mahsur kaldığı noktadan kurtarmak için çalışma başlattı. Mehmet B.'ye ulaşan ekipler yaphtıkları kontrollerde ayağında kırıklar olduğunu tespit etti. Sedyeye alınan Mehmet B. ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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