Antalya'da karayolu kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Saliha Tuğran'ın kimliği tespit edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumu şüpheli bulan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edildi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede yaşamını yitiren kişinin 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saliha Turan'ın cenazesi, önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
