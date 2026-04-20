Kaya içerisindeki yarığa düşen 6 yavru köpek için film gibi kurtarma operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde karavanları ile kamp yapan ailenin Latte isimli köpeğinin 6 yavrusu yağmurdan ıslanmamaları için bırakıldıkları alanda fark edilmeyen bir yarığa düştü. Ailenin sosyal medyadan yardım çağrısına yetişen arama kurtarma ekipleri 6 yavruyu yaklaşık 20 metrelik ve bir insanın girebileceğinden dar alandan film gibi operasyonla kurtardı.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Korsan Koyu yakınlarında meydana gelen olayda 'Evimiz Tekerlek' olarak sanal medyada tanınan Bülent Ovacıkaşı ve ailesi karavanı ile hafta sonu kamp yapmak için bölgeye geldi. Yanlarında Latte isimli köpekleri ve 6 yavrusu bulunan aile yağışın başlaması ile birlikte yavruların ıslanmaması için yavrularını karavana yakın bir noktada bulunan kayalık alandaki oyuğa bıraktı. Ancak küçük yavrular oyuk içerisinde bulunan ancak çöpler atılan çöpler nedeniyle görülmeyen bir yarığa düştü.

Yardıma arama kurtarma ekibi yetişti

Girişi dar ve kaya parçası ile kapalı olan yaklaşık 20 metre derinliğindeki yarık içerisinde mahsur kalan ve çıkamayan yavrulara ulaşmaya çalışan Bülent Ovacıkaşı'nın çabaları yetersiz kaldı. Önce yavruların annesini yanlarına göndererek çıkarmayı deneyen Bülent Ovacıkaşı'nın girişimleri sonuçsuz kalınca İtfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ancak ekipler girişin bir insanın sığabileceği genişlikte olmaması nedeniyle yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından çektiği videoyu paylaşan Bülent Ovacıkaşı'nın yardımına AKUT ve Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği yetişti.

2 saatlik operasyonla 6 yavru kurtarıldı

Ovacıkaşı'nın sosyal medya paylaşımını gören arama kurtarma ekipleri 120 kilometrelik yolculuğun ardından yarık içerisinde mahsur kalan 6 yavruyu kurtarmak için çalışma başlattı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan kurtarma ekipleri ilk olarak yarığın dar olan girişini hilti yardımıyla genişletti. İş makinesi ile genişletilen yarık içerisine giren ve dar alanda güçlükle ilerleyen kurtarma görevlisi bir süre sonra yavru köpeklere ulaşmayı başardı. Yaklaşık 2 saatlik kurtarma operasyonu sonunda AKUT ve Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği üyeleri yavruları mahsur kaldıkları yarık içerisinde kurtararak annesine ve sahiplerine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı