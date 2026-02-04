Hayatına son vermek istedi, kurtarılınca 'Beni sığınma evine götürün' diye yalvardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen yaşlı kadın bir vatandaş tarafından son anda durduruldu. Yaşlı kadın eve gitmek istemediğini belirttiği polis ekiplerine 'Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün' dedi.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve isminin Gülseren Y. (62) olduğu öğrenilen kadın, Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlamak istedi. Olay yerinin yakınında bulunan bir kitapevi sahibi durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti. Kitabevi sahibi Devrim Çetin son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

Eve gitmek istemediğini söyledi

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Evine gitmek istemediğini belirten Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" dedi.

"Son anda yakaladım"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini belirten Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu bana uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini belirten kitapevi sahibi Devrim Çetin "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi. - ANTALYA