Yakınlarının ulaşamadığı yaşlı adam karavanda ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde damadı tarafından kontrol etmek üzere gidilen karavanda 67 yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardında gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı yaşlı adam kendisini kontrol etmek için gelen damadı tarafından yaşadığı karavanda ölü bulundu

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 241 Sokak üzerinde bulunan minibüsten dönüştürülen karavanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Abdurrahman Coşkun Kurtaran'ı (67) kontrol etmek için damadı öğlen saatlerinde ikamet olarak kullandığı 35 ZZJ 85 plakalı karavanın bulunduğu sokağa geldi. Karavanın aralık olan camından içeriyi kontrol eden Kurtaran'ın damadı kapıyı açmak istediğinde kayınpederinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınları tarafından son olarak birkaç gün önce karavanın arkasında bulunan motosikletin ayağına düşmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye götürüldüğü öğrenilen Kurtaran'ın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

