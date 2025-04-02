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Antalya'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Antalya'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin Kepez ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında Kepez ilçesinde operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, 12 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet tabanca fişeğine el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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