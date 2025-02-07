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Antalya'da Yasa Dışı İlaç Operasyonu: 5 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Antalya'da Yasa Dışı İlaç Operasyonu: 5 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 105 kutu yasa dışı ilaç ele geçirirken, iki şahıs gözaltına alındı. Halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla temin edilen ve eczane dışında satışı yasak olan 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması ve kaçak ilaç ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Muratpaşa ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, yasal tedarik zinciri dışına çıkmış ve farklı ambalajlarda satışa hazır halde bulunan çeşitli ilaçlara el konulurken C.B. ve yabancı uyruklu A.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sahte, kaçak ve yasa dışı ilaç ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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