Haberler

Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama

Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir araç içerisinde yanmış halde bulunan erkek cesedin ardından yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araç içerisinde yanmış halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik önlemleri alınan araç ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlenirken jandarma araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

4 gözaltı

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayeti itiraf etti

Şüphelilerden A.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, maktulü araç içerisinde öldürdüğünü, ardından delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

1 tutuklama, 3 kişi adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında, olayın birinci derecede şüphelisi olduğu değerlendirilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Ö., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., K.D. ve B.Ö., adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı