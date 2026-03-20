Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında 5'i çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu bildirildi.

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

