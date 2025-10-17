Haberler

Antalya'da Yangın Çıkan Evdeki Muhabbet Kuşu Kurtarıldı


Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri evdeki muhabbet kuşunu kurtardı. Yangın, evin mutfak kısmında meydana gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan müstakil evdeki muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kökez Mahallesinde müstakil bir evin 1. katında mutfak kısmında meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde bulunan muhabbet kuşu kafesi ile birlikte dışarı çıkartıldı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini Aydın Güngör, "Mutfakta çıkmış yangın, başka yere de sıçramadı. Evde sadece canlı olarak kuş vardı o da çıkartıldı. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek yangını söndürdüler. Çok şükür evlerimize sıçramadan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinden Allah razı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


