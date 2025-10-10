Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Araçlarında yapılan aramada 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Araçlarında yapılan aramada 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, B.T., U.T. ve R.O. isimli şahısların başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri araçların gizli bölmelerine saklayarak (zula yöntemiyle) Antalya'ya getirdikleri ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanırken, araçlarında yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram esrar maddesiyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlışlıkla hamile sevgilisine çarpan genci bıçaklayarak öldürdü

Yanlışlıkla hamile sevgilisine çarpan genci bıçaklayarak öldürdü
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti! Ayın futbolcusu seçildi

Aylar öncesinden uyarmıştı! Dediğinde haklı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.