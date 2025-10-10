Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Araçlarında yapılan aramada 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, B.T., U.T. ve R.O. isimli şahısların başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri araçların gizli bölmelerine saklayarak (zula yöntemiyle) Antalya'ya getirdikleri ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanırken, araçlarında yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram esrar maddesiyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA