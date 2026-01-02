Haberler

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 gram skunk, silahlar ve çeşitli para miktarları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve para ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri (R.U.) isimli şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 50 gram skunk, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız 9x19 milimetre tabanca, 82 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 1 cep telefonu, bin 465 avro, 110 sterlin ve 14 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

