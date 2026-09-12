Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Korkuteli ilçesinde belirlenen 9 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı