Haberler

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Korkuteli ilçesinde belirlenen 9 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde