Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Korkuteli ilçesinde belirlenen 9 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.