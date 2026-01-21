Haberler

Antalya'da 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 6 bin 56 adet captagon uyuşturucu hap bulundu. Adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 6 bin 56 adet captagon hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

