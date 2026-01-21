Antalya'da 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 6 bin 56 adet captagon hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa