Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem
Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 108 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Döşemealtı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 108 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid madde, 12 adet sentetik hap (Lyrica), 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.