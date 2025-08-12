Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Kokain ve Silahlar Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 330 gram kokain, 650 sentetik hap ve çok sayıda silah ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan müşterek aramada 3 adet pompalı av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 330 gram kokain uyuşturucu maddesi, 650 adet sentetik hap ve 15 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli Z.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA