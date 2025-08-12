Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Kokain ve Silahlar Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Kokain ve Silahlar Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan müşterek aramada 3 adet pompalı av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 330 gram kokain uyuşturucu maddesi, 650 adet sentetik hap ve 15 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli Z.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
