Antalya'da otomobilin şaftına gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir otomobilin şaftına gizlenmiş halde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir otomobilin şaftına gizlenmiş halde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu bir şahsın aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli araç Serik ilçesinde durduruldu.

Araçta narkotik köpeği ile yapılan ilk aramada uyuşturucu maddeye rastlanması üzerine, detaylı inceleme için otomobil Serik Sanayi Sitesi'ne götürüldü. Bir tamirhanede sökülen aracın şaft bölümünde, özel olarak hazırlanmış bir düzenek içerisine gizlenmiş yaklaşık 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

