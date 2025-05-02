Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilo Sentetik Kannabinoid ile Yüzbinlerce Kullanım Ele Geçirildi

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın aracında evinde yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 247 adet, 1 milyon 368 bin 960 kullanımlık A4 ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalarda A.Ü. isimli bir şahsın Kepez ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın depoladığı uyuşturucu/uyarıcı maddeleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığı ile ilimizde piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler şahsın aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid hammaddesi fubunica, 913 gram metamfetamin, 560 gram eroin, 1 milyon 368 bin 960 kullanımlık 247 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid(A4), 6 gram macun esrar, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ile döviz cinsi para geçirildi. - ANTALYA