Döşemealtı'nda bin 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 1104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bin 105 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
