Antalya'da turist kadın iş yerinin önündeki deniz yatağını çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önündeki deniz yatağı turist kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önündeki deniz yatağı turist kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde bulunan marketin önündeki büyük unicorn deniz yatağı, gece saat 04.00 sıralarında turist bir kadın tarafından çalındı. Turist kadının 3 arkadaşıyla birlikte iş yerinin önüne gelerek deniz yatağını götürme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyük boy deniz yatağını bir müşteriye 35 euro karşılığında sattıklarını ve parasını aldıklarını belirten iş yeri sahibi Mehmet Koca, "Müşterimiz deniz yatağını şişirilmesi için bıraktı. Şişirdikten sonra iş yerimizin iç kısmında yer olmadığı için kapımızın önüne bıraktık. İş yerimizin karşısında otel var. İş yerimizin önünde güvenlik kameraları var. Bu haldeyken gece bir kadın turist, yanında görülen 3 turistle birlikte gelip deniz yatağını alarak gidiyor" dedi.

Son günlerde bu tür olaylara rastlamaya başladıklarını belirten Koca, "Birçok esnaf arkadaşımız iş yerlerinin önündeki tezgahın üzerini bile örtmeye gerek duymuyor. Benim yaşadığım olayı başka arkadaşların yaşamamaları için iş yerlerinin önüne ürün bırakmamalarını, gerekli önlemleri almalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA