Antalya'da Tur Minibüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Tur Minibüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir tur minibüsü alev alarak tamamen yandı. Sürücü, dumanı fark ederek aracı yol kenarına çekti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir tur minibüsü alev alması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya-Alanya D-400 karayolu Dikmen kavşağı üst geçidinde 07 HTD 32 plakalı tur minibüsünün sürücüsü, aracından yükselen dumanları fark ederek minibüsü yol kenarına çekti ve araçtan indi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tur minibüsünün havalimanına yolcu almaya gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
