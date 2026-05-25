Antalya'da tur minibüsleri çarpıştı, 13 turist yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüslerinin çarpıştığı kazada 13 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 05.00 sıralarında Belek-Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Belek'ten Kadriye Mahallesi yönünde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 07 AFN 868 plakalı tur minibüsü ile karşı yönden gelen Halil A. idaresindeki 21 AIU 402 plakalı tur minibüsü çarpıştı. Kazada araçlardaki isimleri öğrenilemeyen 7'si Rusya, 6'sı Romanya vatandaşı olmak üzere toplam 13 turist yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

