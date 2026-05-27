Kazadan yaralı kurtulan sürücüye araca plaka takmamaktan 46 bin TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracının motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne araca plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu istikametine seyir eden Tunahan Belen'in kullandığı 67 ZZ 534 plakalı tur aracı, Sarılar Caddesi kavşağına geldiğinde yan yoldan gelip kavşağa dönmekte olan Berivan Selen Genç'in kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücüye plaka takılma mecburiyeti olan araca plaka takmamaktan ise 46 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı