Haberler

Trafik polisinden örnek davranış

Trafik polisinden örnek davranış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza sonrası yola dökülen yağı kürekle toz dökerek güvenli hale getiren trafik polisi, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Antalya'da kaza sonrası yağ dökülen yolu kürekle toz dökerek güvenli hale getiren trafik polisi takdir topladı.

Gazipaşa ilçesi D-400 Kara yolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası araçlardan yola sızan yağ nedeniyle yolda kayganlaşma meydana geldi. Özellikle motosiklet sürücüleri açısından risk oluşturan durum üzerine bölgede güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri, yolun güvenli hale getirilmesi için harekete geçti.

Görevli trafik polisi, kürek yardımıyla yola toz dökerek yağın etkisini azaltmaya çalıştı. Yapılan müdahale sayesinde zemin kısa sürede güvenli hale getirilirken, trafik akışı da kontrollü olarak sürdürüldü.

Kazanın ardından sadece trafik düzenini sağlamakla kalmayan ekipler, yoldaki tehlikeyi ortadan kaldırmak için de yoğun çaba gösterdi. Trafik polisinin özverili çalışması çevredeki vatandaşların da takdirini toplarken, ekiplerin zamanında müdahalesi oluşabilecek yeni kazaların önüne geçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı