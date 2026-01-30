Haberler

Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu emekli polis memuru Abdulkadir İhsan Sinan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Antalya–Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir İhsan Sinan (66), Y.E.G. yönetimindeki 07 AG 0011 plakalı hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sinan, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada aracın yolun ortasında çarptığı anlar yer aldı.

Kazada ölen Sinan'ın Serik'te polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu ve emekliliğinin ardından ilçeye yerleştiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
