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Antalya'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, İkinci Kaza Yaraladı

Antalya'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, İkinci Kaza Yaraladı
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Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilin arkasından gelen oğulun panikle bir yayaya çarpması sonucu yaralanmalar gerçekleşti.

Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilin arkasından gelen oğlu babasının kaza yaptığını duyup paniğe kapılınca ikinci kaza yaşandı. Otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki, henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 EB 791 plakalı tır ile Süleyman Ergül idaresindeki 32 AR 050 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. O sırada arkadan gelen ve babasının kaza yaptığını öğrenen Mustafa Ergül idaresindeki 32 ADZ 710 plakalı Fiat Egea otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anında 32 AR 050 plakalı Fiat Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Gülser Ergül, gazetecilere kaza anını anlattı. Ergül, "Biz arabayla gelirken tır bizi görmemiş. Kocaman tır bizi görmemiş. Bizi sürükledi. O sırada diğer arabada oğlum vardı. Bize telefon etti. Biz de kaza yaptık dedik. Oğlum bizim kaza yaptığımızı görünce o panikle adamı görmemiş çarpmış" dedi.

İsmini vermek istemeyen görgü tanığı, önce tırın otomobile çarptığını belirterek, "Daha sonra otomobilin yakınları başka bir araba ile geldi. O araba yayaya çarptı" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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