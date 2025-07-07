Antalya'da Trafik Kazası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis otobüsünün çarptığı 84 yaşındaki Ali Demirkan hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya – Alanya D-400 karayolu üzerindeki Kozağacı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Ç. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otel servis otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Demirkan'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali Demirkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirkan'ın cenazesi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Ü.Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA