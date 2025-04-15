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Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Korkuteli'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Ö. (21) idaresindeki 07 BMR 393 plakalı Porsche marka otomobil, Ceren B. (22) idaresindeki 07 BNP 541 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Ramazan B. ve Emel B. yaralandı. Yaralılardan aracın ön koltuğunda sıkışan Ramazan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Ramazan B. ambulansla Antalya'ya sevk eedildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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