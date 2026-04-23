Antalya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 58 ADV 317 plakalı aracın sürücüsü Fatih T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce duvara, ardından bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Fatih T. ile araçta bulunan ve isimleri alınamayan 2 yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle alt geçitte kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı