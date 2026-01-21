Haberler

Emniyet şeridindeki araca çarptı: 2 yaralı

Emniyet şeridindeki araca çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otomobilin emniyet şeridindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin emniyet şeridindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R. idaresindeki 07 L 8753 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 07 BNR 675 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.R. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlı ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var