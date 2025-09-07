Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Hakan Duran Özçelik idaresindeki 17 AHH 772 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole devrilen araç hurdaya döndü.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hakan Duran Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

