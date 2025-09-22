Antalya'da Toptancı Halinde Büyük Patlama

Haberler

Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü patlama meydana geldi. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demre Toptancı halinde saat 15.15 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Henüz patlamanın nedeni belirlenemezken, yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iş yerinde patlama sonrası ortalığın savaş alanına dönmesi ve haldeki vatandaşların olay yerine toplanması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
