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Kamyon kavşağa girerken devrildi, tomruklar yola savruldu

Kamyon kavşağa girerken devrildi, tomruklar yola savruldu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kavşağa giren tomruk yüklü kamyonun yan yatması sonucu tomruklar yola saçıldı ve trafik lambası zarar gördü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kavşağa giren kamyonun yan yatması sonucu aracın kasasında bulunan tomruklar yola saçıldı, kavşaktaki trafik lambası zarar gördü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi, Altınova Bulvarı ile Antalya Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 07 LLP 17 plakalı tomruk yüklü kamyon, yan yattı. Kamyonun devrilmesi sonucu kasasında bulunan tomruklar yola savrulurken, kavşakta bulunan trafik lambasında da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan tomruklar iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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