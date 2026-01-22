Haberler

Antalya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Finike–Elmalı karayolu Ayvasıltaşı Yokuşu mevkiinde meydana gelen kazada, tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya Finike– Elmalı karayolunda tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmalı istikametinden Finike–Elmalı karayolu Ayvasıltaşı Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp karşı şeritten gelen R.P. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü R.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Y.K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isme veda edildi
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Antrenmandan paylaşılan o kare taraftarı sevince boğdu