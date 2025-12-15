Serik'te ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 karayolu Orta Mahalle Gedik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 YPT 83 plakalı ticari taksi, aynı istikamette seyir halinde olan Okan B. idaresindeki 07 EAB 65 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatarak refüjdeki demir korkuluklara çarpan kamyonetteki sürücü Okan Biber ile Abdülkadir A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA