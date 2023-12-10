Antalya'da Ticari Taksi ile Elektrikli Bisikletin Çarpışması Kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin elektrikli bisiklet ile çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zehra D.'nin kullandığı 07 BDV 703 plakalı elektrikli bisiklet ile Ömer Arslan'ın kullandığı 07 J 0617 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada asfalta savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ve kızı, olay yerine gelen ambulansta tedavilerinin yapılmasının ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, hastaneye gitmekten vazgeçti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere göre kazanın elektrikli bisikletin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği öğrenildi. - ANTALYA