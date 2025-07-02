Antalya'da Tekne Turunda Yaralanan Turist Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da çıktığı tekne turu sırasında yaralanan Turist, deniz polisi tarafından tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Lara bölgesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için Antalya'ya gelen Rus vatandaşı Oleg Khorikov, (36) Antalya Yat Limanı'ndan eşi ile birlikte tura katılmak üzere bir tur teknesine bindi. Yat Limanı'ndan denize açılan tekne Lara bölgesi açıklarında yüzme molası verdi. Burada denize girerek yüzmeye başlayan turist dalganın etkisiyle teknenin platformuna çarptı. Acı içinde kıvranan turistin yardımına diğer yolcular ve tekne mürettebatı koşarken durumun bildirilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip bot ile belirtilen konuma hareket etti. Hızla teknenin bulunduğu bölgeye gelen deniz polisi kolu çıkan ve vücudunda hafif yaralar olan Khorikov'u alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Rus turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA