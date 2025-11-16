Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Yeni Mahalle 4025 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T.'ye ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA