Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kimsenin evde bulunmaması nedeniyle daha büyük bir felaket yaşanmasını önledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Yeni Mahalle 4025 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T.'ye ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
