Antalya'da Tartışma Sonrası Kendini Bıçaklayan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Tartışma Sonrası Kendini Bıçaklayan Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Gazipaşa'da bir kişi, evde yaşadığı tartışmanın ardından kendini bıçaklayarak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde yaşadığı tartışma sonucu kendini bıçakladığı iddia edilen adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. isimli adam, evde yaşadığı bir tartışma sonucu sinirlenerek kendini bıçakladı. Kendi karnına iki kez bıçak sapladığı iddia edilen H.G., ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine H.G.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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