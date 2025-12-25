Yola bıraktığı çanta polisi alarma geçirdi, gözaltına alınırken güçlük yaşattı

Antalya'da kolundaki çantayı kaldırıma bırakarak uzaklaşan kadın şüpheli şahıs mezarlıkta bir mezarın başında dua okurken yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen kadın ekipler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda yürümekte olan bir kadın kolundaki çantayı bir banka şubesinin önüne bıraktı. Kadının çantayı bıraktıktan sonra hızla uzaklaştığını gören güvenlik görevlilerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaldırım şeritle yaya geçişine kapatılırken uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerde çantadan kişisel eşyalar çıkarken olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Mezarlıkta dua okurken yakalandı

İhbarın ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden görüntüleri izleyen polis ekipleri şüpheli kadının Andızlı Mezarlığı'na girdiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için mezarlığa giden polis ekipleri, isminin Büşra L.A. (25) olduğu öğrenilen kadını bir mezarın başında dua okurken buldu. Polis memurlarını görünce kaçmaya çalışan genç kadın yakalanırken ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin kadın memur yardımıyla zapt etmekte zorlandığı, hiç konuşmayan ve psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Büşra L.A. güçlükle ambulansa bindirilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA