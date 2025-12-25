Haberler

Yola bıraktığı çanta polisi alarma geçirdi, gözaltına alınırken güçlük yaşattı

Yola bıraktığı çanta polisi alarma geçirdi, gözaltına alınırken güçlük yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kolundaki çantayı bırakarak uzaklaşan bir kadın, mezarlıkta dua okurken yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kadın, polis ekipleri tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Antalya'da kolundaki çantayı kaldırıma bırakarak uzaklaşan kadın şüpheli şahıs mezarlıkta bir mezarın başında dua okurken yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen kadın ekipler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda yürümekte olan bir kadın kolundaki çantayı bir banka şubesinin önüne bıraktı. Kadının çantayı bıraktıktan sonra hızla uzaklaştığını gören güvenlik görevlilerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaldırım şeritle yaya geçişine kapatılırken uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerde çantadan kişisel eşyalar çıkarken olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Mezarlıkta dua okurken yakalandı

İhbarın ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden görüntüleri izleyen polis ekipleri şüpheli kadının Andızlı Mezarlığı'na girdiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için mezarlığa giden polis ekipleri, isminin Büşra L.A. (25) olduğu öğrenilen kadını bir mezarın başında dua okurken buldu. Polis memurlarını görünce kaçmaya çalışan genç kadın yakalanırken ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin kadın memur yardımıyla zapt etmekte zorlandığı, hiç konuşmayan ve psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Büşra L.A. güçlükle ambulansa bindirilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay