Antalya'da Suç Organize Yapısına Yönelik Operasyon: 7 Gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı'ndaki bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Antalya ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın suç örgütü talimatıyla gerçekleştirildiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu, saldırıyı gerçekleştiren Ş.Ç. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen H.Ö., A.K., A.F.S., F.A., Y.Ö. ve T.K. isimli şüpheliler Antalya merkezli operasyonla Antalya ve İstanbul'da yakalandı.

Şüpheli Ş.Ç.'nin ayrıca İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen başka bir kurşunlama olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin her iki olayda kullandıkları belirlenen 2 tabanca ve 8 fişek operasyonlarda ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.Ö., A.F.S. ve F.A. serbest bırakılırken, Y.Ö. ve T.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden Ş.Ç. ve A.K. ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
