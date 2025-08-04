Antalya'da Suç Operasyonu: 69 Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalarda son bir haftada 69'u aranan şahıs yakalanırken, farklı suçlara karışan 22 şüpheli ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri uygulama ve denetimlerde, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 69 şahsın yakalandı. Yine denetimlerde bıçaklı ve silahlı yaralama olaylarına karışan 3 şüpheli ile uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak veya ticaretini yapmak suçlarından 19 olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Denetim ve aramalar sırasında 7 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, çalıntı olduğu tespit edilen 6 araç (otomobil, motosiklet ve bisiklet), 512 gram esrar, 5 gram eroin, 34 bin 620 adet sentetik kannabinoid (A4 kağıdı formatında) ve 123 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANTALYA