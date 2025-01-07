Antalya'da Son Haftada 178 Kişi Tutuklandı

Antalya il genelinde son 1 hafta içinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çamışmalarda yakalanan şahıslardan 178 'i tutuklandı.

Polis tarafından "Kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulamalar ve denetimlerde 186 bin 531 şahıs hakkında sorgulama yapılırken, 385'i aranan şahıs olmak üzere bin 569 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 178 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda ayrıca 30 bin 828 otomobil/motosiklet incelenirken çalıntı, hacizli, yakalamalı 15 otomobil/motosiklet bulundu. 152 geçici konaklama yeri ile 50 kiralık araç firmasının da kontrol edildiği çalışmalarda 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 7 adli olayda 29 şahsa idari işlem yapılırken "Kabahatler Kanunu" kapsamında 153 şahsa idari paracı cezası uygulandı. Yapılan çalışmalar sırasında 57 adet ateşli silah, 282 adet fişek, tüfek kartuşu, 9 adet kesici alet, 195 bin Türk lirası, 87 gram sahte altın ile dijital materyaller ele geçirildi. - ANTALYA